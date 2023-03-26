桃園市府「抓狒戰情室」持續搜捕在逃狒狒，今天傳出楊梅富岡地區有菜園遭狒狒偷吃萵苣，農業局派20多人前往搜捕仍未見其蹤跡，入夜之後相關行動暫停搜捕，一整天下來一無所獲，但團隊改變策略，已在數個地點放香蕉等食物，希望以誘捕方式讓狒狒早點出現，將待27日一早再前往察看。

農業局指出，因為今天桃園陸續有下雨，原鎖定涵洞及廢棄房舍等，在里長等民政系統協助下逐一進行搜索，另外也搭配空拍機找尋，仍不見狒狒的蹤跡，「抓狒戰情室」也不希望隨著通報資訊「追著狒狒跑」，今天晚間決定改變策略，改以放置香蕉等狒狒喜歡的食物誘捕設下陷阱，希望能縮小範圍找出狒狒可能藏匿的地點。

農業局也坦承狒狒真的很難抓，因為牠與猴子的習性不一樣，不僅行動敏捷也會躲藏，且多半在地面行動還會偵測敵情，目前希望設下的食物誘捕方式能有效果，接下來也會討論更多不同方法，希望改變捕捉方式趕快抓到這隻在逃狒狒。