作家楊渡和台大前校長管中閔合寫的《大學的脊梁》，記錄2018年台大校長遴選事件過程，今日傳出LINE群組瘋傳此書變造版PDF檔的消息，時報出版社初步比對表示，基本內容完全沒竄改。

時報出版董事長趙政岷表示，雖然基本內容沒竄改，「但盜版的排版與正版紙書及電子書都不盡相同。改雙色標示、索引隨文走，有四個篇名頁標題重複，目錄與版權頁重做，原『版權所有 翻印必究』字樣消失。」

趙政岷指出，這本書上架兩周期間，雖然因為大量團購，曾經一度缺書，但現在已經補齊，「希望大家支持正版，不管是實體書還是電子書，都要買正版，轉傳盜版書也會觸犯法律，目前市面已經不缺書，希望大家還是閱讀正版。」

時報文化出版26日也發出嚴正聲明，「本公司出版的《大學的脊梁》遭惡意人士盜版，發佈及轉傳都已觸犯刑法，時報出版將採取法律行動。請大家支持正版，支持台灣社會對公平正義與倫理法律的規範。」