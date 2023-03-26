本季主場不敗紀錄來到11場的新北中信特攻，26日主場迎戰台中太陽，開局中信特攻就下起三分雨，一度拉開比分至雙位數。次節太陽靠著洋將莫爾特里（Arnett Moultrie）單節砍下13分追平戰局進入半場。雙方易籃後，中信特攻找回攻守節奏，靠著全場7人得分上雙，一波流的攻勢澆熄太陽反撲氣焰，終場112比93拿下近期11連勝，持續保持本賽季主場不敗紀錄。

首節新北中信特攻就下起三分雨，謝亞軒、阿巴西以及洋將卡斯（Kaspars Bērziņš）接連投進6顆三分球，一度將比分拉開至12分差。不過，太陽在次節防守加壓，造成中信特攻單節發生多達8次失誤，陷入攻守亂流，並靠著莫爾特里（Arnett Moultrie）百分百命中率獨拿13分追平戰局還以顏色，雙方以48分戰成平手進入下半場。

經過半場調整後，中信特攻找回攻守節奏，第三節開局靠著曾文鼎多次拆彈成功，幫助球隊打出一波24比13的攻勢要回領先，並靠著團隊多次成功防守轉換攻擊，頻頻在禁區得分。決勝節中信特攻更拉出一波流32比20攻勢，團隊今天在7位球員得分上雙，多點開花的好表現下，終場就以112比93收下11連勝。

特攻總教練李逸驊表示，「兩天的背靠背比賽，團隊也面臨體能上的考驗，在第二節團隊防守端沒有給對手太多的壓力下，也讓太陽有機會把比分追上來，下半場換上曾文鼎後，大家也找回攻守節奏拿下勝利。不過，也要趁這個機會提醒年輕球員，多學習在比賽過程中處理球的細節，不過度依賴資深老將，是我們要為季後賽調整的部分。」

中信特攻「黑豹」阿巴西今天繳出15分，個人三分球命中率7成5，逐漸調整近期低迷的投籃手感，阿巴西表示，「今天的三分球命中率有回升很多，不要讓自己想太多的出手，調整自己的手感。今天還是對自己的表現還是不滿意，在防守端上賠上太多犯規，是我必須調整的地方。」謝亞軒攻下全隊最高22分。

今天繳出17分、10籃板與2助攻的洋將克力斯，賽後表示，「第二節我們失去了該有的球風，以及攻守節奏陷入混亂的狀況，所幸我們在下半場扭轉局勢，在卡位護框方面做得更確實，團隊的防守還是今天勝利的主因。」