外交部將於今（26）日上午9點半宣布，與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是蔡英文總統任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，我國友邦只剩下13國。而今日就有一份最新的民調指出，有63.9％的民眾「不滿意」台灣目前的外交政策，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》26日起，對於「我國與宏都拉斯斷交，你會擔心台灣外交情勢嗎？」進行了網路民調，截至26日晚間23時，已有1萬9000人參與投票，有15.7％的民眾認為「非常擔心」、有7.3％的民眾認為「還算擔心」、有14.9％的民眾認為「不太擔心」、有57.1％的民眾認為「完全不擔心」，另有15.7％的民眾「不知道／沒意見」。

該份民調更調查了「你滿意台灣目前的外交政策嗎？」結果顯示，有13.2％的民眾認為「非常滿意」、有17.0％的民眾認為「還算滿意」、有14.3％的民眾認為「不太滿意」、有46.9％的民眾認為「完全不滿意」，另有8.6％的民眾則是「不知道／沒意見」。