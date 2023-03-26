台灣素有「水果王國」的美名，不過每個人各有所好。就有網友買了一盒枇杷，卻被嘲諷說「是老人才吃」，讓她很不服氣上網求解，引起眾人熱議，不少內行人也聲援，直呼是枇杷價格貴，是年輕人不識貨。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己買了一盒枇杷要享用，沒想到被嘲笑說「是老人才會吃的水果」，讓她無法理解，「無法分辨，為何這是老人專屬」。

原PO買了枇杷被笑說老了，直呼「無法分辨，為何這是老人專屬」。（圖／翻攝臉書爆怨2公社）

貼文引起熱議，「這不便宜餒，而且這個超好吃的」、「來來來…我可以當老人，通通拿來」、「小時候很愛吃耶，長大後懶得吃了」、「吃得起這水果的，假如是老人，那也是一個有錢的老人」、「好吃，今年貴鬆鬆」、「枇杷貴貴捏，真是不識貨」。

也有網友分析年輕人不愛吃的關鍵，「年輕人愛沒有籽，不削皮，不用切的水果」、「我兒子都先問有沒有籽，哈」、「年輕人懶得剝皮」、「這是我排名在第二的麻煩水果！第一名是石榴」、「就是皮難剝，剝好都不想吃了」。