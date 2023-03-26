前立法委員徐欣瑩去年帶著百名青年加入國民黨，24日徐欣瑩透過臉書宣布將投入新竹縣立委選戰，與現任立委林為洲拚第1選區初選；民進黨熱門人選則是客委會副主委周江杰。媒體人吳子嘉今天公布新竹縣立委民調，表示在對比民調上，國民黨徐欣瑩贏民進黨周江杰14個百分點，嚇了他一跳。另外在互比民調，徐欣瑩也贏同黨的林為洲14個百分點。

吳子嘉今(26日)在]董事長開講網路直播節目中公布《美麗島電子報》新竹縣立委民調，在對比支持度，國民黨林為洲以36.3%贏民進黨周江杰31.0%，贏了將近5個百分點；國民黨徐欣瑩則以40.5%贏民進黨周江杰的26.0%，居然贏14個百分點，嚇了他一跳，很多人跟他說徐欣瑩很久沒有出來，居然還贏周江杰14個百分點。所以在對比支持度上，徐欣瑩贏。

另外在互比支持度，國民黨的部分，徐欣瑩以42.3%贏林為洲的28.0%，也是贏14個百分點，這讓他非常意外，因為徐欣瑩很久沒有在政壇上活動，居然贏林為洲。若把民調排綠，發現徐欣瑩仍贏林為洲5個百分點左右。所以對比、互比民調，徐欣瑩是絕對優勢的勝利。