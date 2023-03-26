香港喜劇天王「星爺」周星馳過往開設IG帳號後，便積極經營社群，頻頻在其上更新貼文，並屢屢獲得不少粉絲留言、按讚、分享。近日，周星馳在IG上突曬出與歌王林俊傑的合照，並邀粉絲一同玩起「你畫我猜」的遊戲，直言：「同時猜中我和JJ的，選出一位送獎品。」

周星馳與林俊傑近日在IG上合體，兩人不約而同的在IG上更新一則貼文，並曬出照片。只見畫面中可見周星馳背對著鏡頭，與戴著鴨舌帽的林俊傑同桌拿著畫筆對峙的模樣，原來是兩人在玩「你畫我猜」的遊戲，並且邀請粉絲們一同遊玩。

兩人在該則貼文指出，他們會選出一位同時猜中兩人所畫代表作名稱的粉絲，贈送獎品，並曬出畫作模樣給粉絲提示。然而，在兩張白紙上，各自只有用筆點一個小黑點，超級簡潔的畫作讓粉絲看了忍不住驚呼：「太抽象了！」

而兩大天王難得合體，頓時吸引大量粉絲前來一睹為快，更有逾千人摩拳擦掌地準備拿走獎品，紛紛留言寫下：「圈圈圓圓圈圈」、「唐伯虎點秋香」、「〈對的時間點〉希望答對！周星馳的電影帶給我很多歡笑」、「沒想到可以看到JJ 和周星馳同框！」