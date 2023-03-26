AIT處長孫曉雅日前表示，言論自由的部分精神，就是保護「懷疑論」。《少康戰情室》主持人錢怡君直言，某種程度她打了蔡英文政府一個耳光，「我自己這樣認為」，為什麼我們不能懷疑美國？

對於台灣近期出現的「疑美論」，AIT處長孫曉雅在接受范琪斐訪談時表示，言論自由的部分精神，就是保護「懷疑論」，我的工作就是消除「我不相信你」的質疑，而不是說「你說的是假訊息！」我不認為限制言論是好的方法。

孫曉雅說，一個民主國家中，言論自由和激烈爭辯，都很常見。我覺得「發表反美言論」和「質疑美國」是很不一樣的事情，我認為言論自由的部分精神，就是保護「懷疑論」。我的工作就是消除「我不相信你」的質疑，或是向他證明我不應該受到質疑，而不是說「你說的是假訊息！」

孫曉雅認為，當你擁有言論自由時，在如何保護言論自由上總會有些爭論，每個人都有權發言，只要他們相信這些話是真的，即使這些東西錯誤而且愚蠢，只有危險言論不在保障範圍內。但他們有權表達對你的不同意、我討厭你的政策、你的政策有問題、你的決策也不對、我比較喜歡另一個人。

孫曉雅強調，我不認為限制言論是好的方法，而且實際上自由民主社會裡，你也很難去限制言論，就算做了，你只會發現那些言論躲在暗處發酵，人們會被嚴重誤導。

對此，《少康戰情室》主持人錢怡君直言，某種程度她打了蔡英文政府一個耳光，「我自己這樣認為」，節目也討論非常多次，這跟言論自由是牴觸的，為什麼我們不能懷疑美國？