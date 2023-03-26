外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，我國友邦只剩下13國。台大政治系教授左正東在《鄭亦真辣晚報》節目強調，外交部給只有1個邦交國史瓦帝尼的非洲的經濟援助是14億，但是給有8個邦交國的拉丁美洲的是47億台幣，很不平均，沒有把維持邦交國放在最優先順序，用宣傳混淆掩蓋邦交經營上的欲振乏力，是最嚴重的問題。此外，政府外援機構國合會有工程顯著落後，預算編列不合理等問題，也應該去改善。

「問題還是在於，政府對我們邦交國的政策跟支持到底在哪裡？」左正東表示，去期待美國改變我們台灣的邦交處境，這是不切實際的幻想，第一，因為美國自己沒有跟台灣維持邦交關係，第二，美國有他的全球利益，他有他的優先順序，對維持台灣跟邦交國的關係，支持是有限的。

左正東提到，關鍵在於，政府到底多大程度把邦交國放在最優先順序上？12億美金去支持立陶宛的這件事情，就是一個非常好的例子。立陶宛跟我們沒有邦交，在金援之後也沒有跟我們建交，照說順序應該排在後面。

「我看了預算書。」左正東指出，今年中華民國外交部給非洲的經濟援助的經費是14億，但是給整個拉丁美洲的是47億台幣，可是拉丁美洲我們有8個邦交國，平均一個邦交國是6億不到，是台幣。非洲是只有一個邦交國叫史瓦帝尼，他有14億，所以這不是很不平均嗎？

左正東強調，我們沒有把維持邦交國放在最優先的順序，政府還不斷灌輸說，世界各國都爭相來跟台灣交朋友，這些都是混淆了、掩蓋了我們在邦交經營上的欲振乏力，這才是最嚴重的一個問題。政府對邦交國的支持到底有沒有落實？

「國合會是政府對外援助的一個主要機構。」左正東指出，根據立法院對國合會的預算評估報告，國合會的工程其實有顯著落後的情況。還有對拉丁美洲婦女的婦權計畫，有顯著的預算編列不合理、執行不到位，有一些問題，連續兩年都提出來。「想請問，外交部到底有沒有去改善？」