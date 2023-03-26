2024年總統大選之外，還有立委選舉。其中政黨不分區立委名單，也是大家矚目焦點。前立委郭正亮爆料表示，民眾黨不分區立委女生第一名是前台北市副市長黃珊珊，國民黨則傳國民黨智庫執行長柯志恩列名第一。

郭正亮今(26日)在《下班瀚你聊》節目中表示，國民黨立委選舉，就只有在左楠區有機會，前立委黃昭順、張顯耀、市議員李眉蓁等人都機會不太。他認為，柯志恩及立委鄭麗文兩個人最穩。他接著爆料，柯志恩在國民黨不分區立委名單據傳是第一名。

郭正亮更爆料稱，更精采的是民眾黨的不分區立委，傳出女性第一名是黃珊珊。