維生素B群除了能夠幫助入眠以外，還有舒緩焦慮、促進新陳代謝等功效，成為不少人定期補充的保健食品。一位女子近日分享，她平時吃完早餐後，都會補充B群和維他命D，讓她感到白天精神更好、晚上好入眠。不過有內行網友發現，女子服用B群時是一次吞下4顆，身體根本來不及吸收，根本是浪費。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她年過30後覺得要更愛惜身體健康，於是開始會買保健食品回家，生活作息也變得早睡早起，起床後自己動手做輕食早餐，用餐完再吃個B群和維他命D，這種習慣逐漸成為原PO的早餐儀式感，「這樣規律的生活了幾個月，白天精神更好，晚上也很好睡，最有感的是身體會有種輕盈感，舒服～」。

一名女子表示早餐完後都會吃4顆B群、2顆維生素D。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

不過許多網友發現，原PO服用保健食品時，竟是一次吃4顆B群、2顆維生素D，紛紛回應「ADEK是脂溶性維他命，過量有毒性，不要亂教人吃」、「真心建議…維生素B分多次吃，妳一口氣吃4顆水溶性的維生素，身體來不及吸收，就是跟著尿液排出，多食無益，簡稱浪費」、「你何不試試自然健康均衡的飲食＋多曬太陽？」、「維他命適量，不是天然的食物，都會增加肝腎負擔，當補品吃不是正確觀念，原型的食物還是最好喔」。

原PO說明，她都是依保健食品包裝上的食用建議進行服用，未來會嘗試分開多次吃。事實上，本站過去曾報導，藥師廖偉呈破解B群迷思，包括身體吸收才會導致尿黃、只能掩蓋痛覺沒有消炎功效、能輔助代謝營養但無法消除疲勞；營養師李婉萍則說明，飯前、飯後吃B群都可以，B1為主的建議早上吃，可以促進體內新陳代謝，B6為主的建議晚上吃，有安定、穩定的效果。