聯準會（Fed）偏好用來衡量通膨的2月核心PCE在1月年增4.7％後，外界預估繼續年增4.7％。2月PCE指數可望從1月年增5.4％縮小至5.1％。兩者高於Fed目標2％。

核心PCE自去年4月以來維持在4％到5％區間，期間幾次高於5％，專家認為根本沒有通膨降溫跡象。

美國多家銀行倒閉後，外界估計逾百家處倒閉邊緣，雖然Fed思考以貨幣政策壓制通膨，並向市場宣示其試圖阻止銀行業危機惡化，但外界認為其持續升息正不斷增加金融系統壓力而可能觸發經濟衰退。

Fed上周連續第九次升息，調高基準利率1碼至4.75％到5％區間，創2007年來新高。未來通膨數據如何牽動其貨幣政策方向格外受關注。

像Fed負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）就近期銀行業危機，分別28日和29日出席參院銀行委員會和眾院金融服務委員會等聽證會。

其他Fed高層本周也發表演說，包括27日Fed理事傑佛森（Philip Jefferson）討論貨幣政策，30日里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）講話，Fed理事沃勒（Christopher Waller）和庫克（Lisa Cook）分別於31日和4月1日演說。

歐元區3月扣除能源、食物和菸酒的核心CPI初值，預估從2月終值年增5.6％擴大至5.7％，顯示通膨壓力進一步攀升。但3月CPI初值可望從2月終值年增8.5％縮小至7.2％。

專家認為3月數據只會給歐洲央行內部鷹鴿兩派增加互相攻擊的彈藥，讓歐洲央行總裁拉加德28日和31日的公開講話備受關注。