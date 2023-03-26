根據內情人士表示，Northvolt與這些銀行的融資協商可望在今年稍後敲定。到目前為止，該業者已經藉由發債、其中包含在去年發行11億美元可轉換債，為其車用電池工廠投資籌措資金。Northvolt位於瑞典謝萊夫特奧（Skelleftea）的第一座超級工廠，就是受惠於這些資金而能增加產量。

Northvolt上月還準備聘請銀行為它明年在歐洲或是紐約的首次公開募股（IPO）進行諮詢，據悉公司估值可能超過200億美元。不過Northvolt拒絕對此發表評論。

2017年成立的Northvolt主要從事電動車的鋰電池生產。它在短短幾年時間已躍升成為歐洲主要電池業者，並能夠與主導該領域的亞洲大型電池供應商，像是中國的寧德時代與韓國的LG分庭抗禮。Northvolt的最大股東有福斯汽車、高盛集團、BMW與巴美列捷福（Baillie Gifford）投資公司。

該業者2021年底才在謝萊夫特奧的第一座超級工廠組裝第一顆鋰電池。之後Northvolt還與瑞典富豪汽車公司聯手在瑞典哥德堡（Gothenburg）合資設立第二座超級工廠，並在日前已經開始動工。此外該業者下月還將決定要將第三座超級工廠設在德國或是美國。

Northvolt最先原本傾向要把第三座廠房蓋在德國，未料它在最近幾個月卻突然暫時延後這項計畫，有意要將工廠地點轉向美國。執行長卡爾森（Peter Carlsson）承認美國通膨削減法案提供的補助，對Northvolt設廠美國的確帶來很大誘因。