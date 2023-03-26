內情人士透露，矽谷國家銀行與第一公民銀行已在上周五（24日）出價競標被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管的矽谷銀行。據了解，這兩家銀行都趕在24日最後期限前，向FDIC提出收購價碼，不過FDIC對此報導不作任何評論。