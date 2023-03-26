矽谷銀行拍賣 2銀行參與競標 23:042023/03/26 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內情人士透露，矽谷國家銀行與第一公民銀行已在上周五（24日）出價競標被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管的矽谷銀行。據了解，這兩家銀行都趕在24日最後期限前，向FDIC提出收購價碼，不過FDIC對此報導不作任何評論。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐美銀行頻出包 撼動退休資產 美國存戶急領千億存款 FSOC稱銀行系統穩健 達‧人‧小‧叮‧嚀－留意投資客物件 銀行估價保守 #銀行 #矽谷 #FDIC #競標 #拍賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 存款落跑 FSOC召開閉門會議 04:102023/03/26 全球財經 曠世老爺車塵封廢棄倉庫50年 一拍賣不得了 現賺1.1億 17:532023/03/26 搜奇 SVB倒閉啟示 控管現金遠離風險 04:102023/03/26 全球財經 林永祥專欄－AI風潮崛起 帶動長期半導體需求 04:102023/03/26 財經要聞 外資認錯回頭了！散戶注意： 電子股賺錢暗號 2個英文字 19:002023/03/26 財經 京城銀董事長戴誠志 個性直白超坦率 從不給錯誤期待 04:102023/03/26 專題周報 SVB啟示錄 台杉創投點出新創5大避雷法 18:462023/03/26 財經 社評／完善金融監管也要對外開放 04:102023/03/26 焦點新聞 惠譽：銀行業發行AT1 亞太區資本占比漸增 18:322023/03/26 財經 去年說沒問題 今年就爆雷！開行166年瑞信垮台早有徵兆 05:002023/03/26 財經 時論廣場》金融可以爆 信心不能崩（丁學文） 20:292023/03/26 時論廣場 德銀恐慌趨緩 美股周線力收紅盤 04:102023/03/26 財經要聞 SVB私銀花落誰家 周一前拍板 04:102023/03/25 全球財經 危機狂燒！鮑爾才說沒事 美小銀行存款流失近4兆 17:332023/03/25 國際 旺報社評》完善金融監管也要對外開放 16:562023/03/25 旺報社評 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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