渣打集團同意出售約旦業務給AJIB 23:052023/03/26 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消息人士透露，渣打集團已同意把它在約旦的所有業務賣給阿拉伯約旦投資銀行（AJIB），兩方並已達成協議。渣打集團去年4月曾表示，將計畫退出安哥拉、喀麥隆、甘比亞、約旦、黎巴嫩、獅子山與辛巴威等在非洲與中東等共七個市場。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 姜基榮約旦拍片爽待冷氣房 見玄彬大汗淋漓形容「是性感的味道」 約旦長公主伊曼出嫁 希臘裔新郎紐約金融界工作 以巴衝突加劇 以色列總理內憂外患 #約旦 #渣打集團 #AJIB #同意出售 #消息人士透露 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布林肯29日起訪中東 美憂以色列巴勒斯坦衝突惡化 05:472023/01/27 國際 以色列欲在約旦河西岸擴建猶太人定居點 多國反對 11:332023/02/15 國際 以色列國會廢除 撤出西岸4屯墾區法律 07:122023/03/22 國際 約旦河西岸衝突惡化 耶路撒冷猶太教堂遇襲7死 12:182023/01/28 國際 布林肯訪以巴前夕 重申兩國方案 04:102023/01/31 焦點新聞 以色列襲約旦河西岸11死 2005年來最血腥 12:412023/02/23 國際 DJ HEAD興奮朝聖《星際大戰》約旦取景地 04:102023/02/01 娛樂新聞 英國給錯？ 400輛退役坦克能立即送烏克蘭 卻沒列入考慮 23:192023/01/29 軍事 暴力升高以巴罕見會談 矢言避免新一波動盪 05:422023/02/27 國際 以色列約旦河西岸突襲逮捕行動 致巴勒斯坦9死97傷 21:522023/02/22 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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