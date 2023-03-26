消息人士透露，渣打集團已同意把它在約旦的所有業務賣給阿拉伯約旦投資銀行（AJIB），兩方並已達成協議。渣打集團去年4月曾表示，將計畫退出安哥拉、喀麥隆、甘比亞、約旦、黎巴嫩、獅子山與辛巴威等在非洲與中東等共七個市場。