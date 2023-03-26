外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，我國友邦只剩下13國。媒體人王尚智在《週末大爆卦》節目指出，外交部長吳昭燮七年來只做大外宣，外交舉才倫理都被打破，缺乏深耕布局的人才。接下來其他邦交國要不斷交，沒有個2到10億美金怎麼可能，2023的外交海嘯將不會只有宏都拉斯。

「台灣外交體系大亂、連根毀敗，真的就是這七年，尤其在吳釗燮在任！」王尚智表示，外交體系是一個非常縝密的經貿、民間文化布局的思路，要非常的創意。以前的外交官到一個地方，即使沒有真正的外交關係，只設經貿辦事處，大家想盡辦法，用音樂、用各式各樣的方式，把台灣文化跟經貿深度綑綁。可是吳釗燮上任之後，腦子只有大外宣做外交，而大外宣其實就是花錢，這七年來真的只做這件事情！

王尚智提到，所以外交部當中很多倫理，他們找的、提拔的人才，已經打破了，不再是傳統那些，像介文汲大使非常體面，資訊、IQ、EQ、長相，「因為我是政大的，我唸政大新聞系，看到政大外交系很多最頂尖的人才」，大家對自我的要求、語言的能力，風度翩翩，男女都是這樣。

王尚智指出，可是在吳釗燮在的外交部所舉薦或提拔的人才，可能打破一些倫理，因為政商關係就拉拔起來，先前選市議員那位就不講他名字，也是打破所謂人才派任的倫理格局。只做一些大外宣訴求，而不去做深耕布局，有戰略佈局規劃，沉得住氣，耐得住做深遠關係的外交人才。

「到處做表面工作，吳釗燮自己就是這樣的人，所以台灣整個外交部爛掉了！」王尚智強調，這次給立陶宛那麼多錢，真的就是吳釗燮好高騖遠的狀況，在一個那麼低微、初期的外交接觸給那麼多錢。宏都拉斯要錢，他們現在一直要撲滅這個相關性。現在教廷因為宗教因素，其他12個國家，接下來或已經開口跟宏都拉斯要一樣的，比照立陶宛的籌碼，不要斷交，沒有個2億、5億、10億美金以上，怎麼可能呢？

王尚智直言，宏都拉斯斷交，只是這波外交海嘯在外交體系潰爛之後的一個打擊，2023不會只有宏都拉斯！