受到歐美文化影響，不少人漸漸將刺青視為藝術，也願意在身上刺青。就有一名男網友好奇發問，男生能否接受自己老婆身上有刺青，結果答案並未如想像中開放，對女性刺青普遍不太能接受，尤其是大範圍的刺青。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己去參加大學學弟婚禮，看見新娘背上有一大片刺青，知道新娘是學弟的初戀，突然替學弟感到好悲傷，感覺新娘就是髒髒的，都是前男友的標記，好奇「大家能接受老婆身上有刺青嗎？」

貼文引發眾人熱議，不少人仍不認同女生刺青，「絕對不可能」、「真心無法接受」、「女生刺青一律視為淫紋」、「不行，不過女生也不接受我啤酒肚啦」、「嬯女日常，台男悲歌」、「SWAGGER大都有刺」。

不過也有網友認為可接受小刺青，「不是一大片的都ok」、「看哪種耶，小小的還可以，很大片那種算惹」、「小範圍可以，大範圍還是覺得不妥，老婆刺到像館長那樣，我真的無法，林襄的刺青我可以」。