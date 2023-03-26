德銀24日盤中跌破8歐元大關並重挫15％後，德國總理蕭茲趕緊出來為德銀背書，強調它是極具獲利能力的銀行，根本不用懷疑其前景。雖然讓股價終場跌幅縮小至8.5％收8.54歐元，但仍創逾五個月新低。

矽谷銀行（SVB）等爆發美國銀行倒閉潮，和瑞銀緊急收購瑞信後，聯準會22日仍繼續升息，加深市場對銀行業危機擴散的恐懼。德銀股價從22日開始連跌三天，累跌13％。

許多專家對德銀股價暴跌摸不著頭腦。因為其連續十季獲利，並有強健的資本和償付能力，所以認為股價急跌全因為大家恐慌，胡亂賣出以為有問題的銀行股。

瑞信過去為穩固基礎而多次重整和更換領導層，讓近幾年進行數十億歐元重組的德銀被捕風捉影，擔心會成為繼瑞信之後，推倒銀行業的下一張骨牌。

但專家強調德銀重組目的是降低成本和提高獲利能力。其去年淨利大增159％至50億歐元創新高，去年底一級資本適足率（CET1）達13.4％、流動性覆蓋率142％、和淨穩定資金比率119％。其情況跟瑞信完全不同。

對於仍有人擔心德銀在美國商用不動產的曝險和持有大量衍生性金融商品部位，研究公司Autonomous指出這些都是大家都知道的資訊，而且不讓人感到很害怕。

其策略師葛拉漢（Stuart Graham）等表示不擔心德銀的生存能力和資產，因為其有「穩固的獲利能力」，預測德銀今年的有形資產報酬率達7.1％，2025年將攀升至8.5％，因此它不會是下一家瑞信。