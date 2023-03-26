矽谷媒體The Information在25日引述知情者消息報導，社交平台推特執行長馬斯克在給推特員工發出電郵中表示會給大家配股，規模近200億美元。這金額不到馬斯克收購推特440億美元的一半。推特未立即回應外界有關的報導。