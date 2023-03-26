傳馬斯克給推特員工配股 規模近200億美元 23:532023/03/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 矽谷媒體The Information在25日引述知情者消息報導，社交平台推特執行長馬斯克在給推特員工發出電郵中表示會給大家配股，規模近200億美元。這金額不到馬斯克收購推特440億美元的一半。推特未立即回應外界有關的報導。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特電動車 今年估虧30億美元 日航擬向波音採購21架737MAX 合約價值25億美元 美與3太平洋島國談續簽協定 擬20年經援70億美元 #推特 #馬斯克 #億美 #配股 #矽谷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欠台6億美元 宏都拉斯媒體：斷交後負債累累 10:402023/03/26 國際 矽谷銀倒閉引發全球金融動盪 大陸盼美方增強透明度 17:042023/03/23 兩岸 Northvolt將籌資逾50億美元 拚成歐洲最大電池商 23:042023/03/26 財經 美國存戶急領千億存款 FSOC稱銀行系統穩健 22:142023/03/25 財經 歐美金融危機招來衰退風險 中國關門救市將逆風而行 08:302023/03/25 財經 矽谷銀行拍賣 2銀行參與競標 23:042023/03/26 財經 看矽谷銀風暴 李長庚籲設擠兌熔斷機制 04:102023/03/23 財經要聞 旺報社評》完善金融監管也要對外開放 16:562023/03/25 旺報社評 鮑爾：銀行體系仍健全 經濟有望軟著陸 04:102023/03/24 產業特刊 危機狂燒！鮑爾才說沒事 美小銀行存款流失近4兆 17:332023/03/25 國際 社評／完善金融監管也要對外開放 04:102023/03/26 焦點新聞 宏都拉斯索24.5億美元信件曝 他裝熟喊「大力擁抱吳部長」 13:362023/03/26 政治 經濟學人：美聯儲如何讓銀行業的存款消失 韭菜必讀 18:092023/03/24 國際 馬斯克籲各國勿讓權給世衛 譚德塞：錯誤說法 11:302023/03/24 國際 宏都拉斯副外長證實:曾向台灣請求金援20億美元 03:372023/03/25 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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