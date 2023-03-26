111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽26日晚間在政治大學71比61擊敗健行科大，完成3連霸後畫下句點，政大主控游艾喆繼4強賽19分、14籃板、12助攻「大三元」後，冠軍賽貢獻全隊最高21分，榮膺冠軍賽MVP，賽後坦言4強決賽階段2場比賽打到快抽筋，但想贏的決心助他挺下去。

和精彩數據相比，游艾喆透露其實4強決賽階段兩場賽前都很緊張，但很開心上場後有不錯表現，「關鍵在我下了很大決心，不論攻守都很想拚下來，這兩場打到快抽筋，但我真的很想贏！」

游艾喆也強調，獲得個人出色數據和獎項當然開心，更重要的是團隊一起邁向冠軍榮耀，「這是我大學生涯首次拿到MVP，但團隊冠軍才是最重要的，因為要球隊拿冠軍才有MVP。」

教頭陳子威肯定子弟兵實力，表示：「雖然大家知道艾喆外線投射能力較弱，但他展現出領袖氣質，替隊友製造不同機會，以自己的方式幫助球隊贏球，是他在球場上特別的地方。」對於教頭稱讚，游艾喆回應：「謝謝威哥（陳子威）相信我，給我發揮空間，幫助我精進，威哥是很棒的教練！」

政大林彥廷開賽扭傷腳踝退場休息，第4節在球隊勝券在握的情況下，陳子威讓大四的林彥廷回到場上享受大學生涯最後一場賽事，場邊政大加油團也高呼林彥廷的名字，賽後他帶著複雜心情落淚，並說：「全場為我歡呼時真的很想哭，沒想到UBA生涯最終戰會受傷無法多留在場上幫助球隊，但仍相信隊友可以拿下勝利。」