美國東南部多州24日遭逢龍捲風嚴重侵襲，不僅城鎮居民柔腸寸斷，動物園也成了受災戶。美國喬治亞州通報，龍捲風觸地肆虐之際，境內一處野生動物園有2隻老虎脫逃，所幸已先後尋獲。

美國喬治亞州一處野生動物園遭龍捲風襲擊，園內老虎一度失去蹤影。

美國福斯新聞網報導，喬治亞州西端靠近阿拉巴馬州的特魯普郡（Troup County）警長辦公室通報，轄區松林山脈野生動物園（Pine Mountain Animal Safari），當地時間26日上午龍捲風遠離之後，園方發現有一隻老虎蹤影成謎，至於牠如何跑出園區，暫時不得而知。

國家廣播公司（NBC）地方台WXIA的網站11 ALIVE報導，特魯普郡警長辦公室透過社群平台公告，松林山脈野生動物園有2隻老虎不見了，其中一隻在上午10時45分尋獲，另一隻還不知道跑到哪兒去了。

警長辦公室說明，到了上午11時，園方宣布，2隻老虎都很平安。動物棲息處所遭狂風嚴重破壞，導致2隻老虎短暫脫逃，之後均由園方人員以麻醉槍捕獲，帶回園區。更幸運的是，沒有任何人員或其他動物因此受傷。

不過，園方並未就此一短暫驚魂記提出任何說明，僅透過臉書公告26日臨時閉園一天。