北美防空部(NORAD)表示，在德州南部接近墨西哥灣的空域發現不明物體，隨即派出戰鬥機、KC-135 加油機與E-3哨兵預警機前去調查，發現是小型氣球(pico balloon)。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，此事是無線電愛好者先發現他，他們對照了航空雷達追蹤網站ADSBExchange.com，在德州區域的飛行軌跡，發現 E-3預警機、KC-135 加油機和戰鬥機的動向不尋常，似乎在追逐什麼物體。

詢問美國空軍與北美防空部，獲得一份聲明：「北美防空部在3月25於德州中南部發現了一個不明雷達軌跡，於是派出空軍飛機去目視調查情況。防空部發現，那個小物體可能是業餘愛好者的空飄氣球，評估不會構成直接的軍事威脅或飛行安全危險。當然，防空部將繼續追蹤和監控該物體，並且與美國聯邦航空管理局協調，以確保飛行安全。」

美國在之前有3起氣球事件，並且由戰機加以擊落，其中2起就是業餘愛好者的氣球，另一起引起軒然大波的就是從中國大陸飄來的大型間諜氣球，已在美國東海岸被擊落。至於其他兩個擊落物體的細節則相當有限，也沒發現剩餘殘骸。

最近的這些事件顯示，在大陸的間諜氣球事件後，北美防空司令部明顯更改了雷達搜索模式，這使得他們能夠看到先前被系統自動過濾掉的那些緩慢移動高空物體，因此，最近發現的空中物體紀錄也跟著增加。