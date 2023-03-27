上班族在辦公室裡沖茶泡咖啡稀鬆平常，然而英國科學家警告這種行為衛生堪慮，因為茶水間有好幾處位置或物品往往是病菌溫床，堪稱傳播疾病熱點，原因很可能出在如廁衛生習慣有關。科學家強烈建議辦公室環境清潔標準務必從嚴，尤其茶水間公用物品。

英國《每日星報》（The Daily Star）日前報導，利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）微生物學家羅伯茨（Adam Roberts）主持一項針對辦公室公共空間衛生水準的研究調查，結果顯示，辦公室茶水間11處採樣地點之中有好幾個地方充斥細菌，例如咖啡機、茶壺、冰箱門把、微波爐按鈕，全是很多人每天觸摸的地方，上班族使用時不可不慎。

辦公室功用的微波爐按鈕與旋鈕經常有人觸摸，堪稱細菌溫床。（圖／Shutterstock）

羅伯茨說，茶水間成細菌溫床的原因很可能出在上班族「如廁之後並未徹底洗淨雙手，甚至根本不洗手」。他說：「如果辦公室有人抵抗力比較弱，觸摸這些物品或位置，就有生病的風險。」

研究人員已經找到證據顯示，茶水間上述物品與位置會沾染平常透過糞便傳播的病菌。研究團隊在辦公室茶水間與建築工人休息室採樣發現大腸桿菌、綠膿桿菌、克雷伯氏菌（Klebsiella）等多種細菌。大腸桿菌會引起腹瀉等腸胃消化道症狀，也會導致泌尿道感染；綠膿桿菌會導致呼吸道感染。克雷伯氏菌恐致肺炎，也是典型透過糞便傳播的病菌，研究人員在茶水間11處採樣物品幾乎全部發現克雷伯氏菌。

辦公室的冰箱經常有人開開關關，門把上很容易沾染細菌。（圖／Shutterstock）

除了病菌，茶水間採樣的物品也都發現了真菌，冰箱把手是最大的罪魁禍首。

科學家建議，要解決這個危機其實不難，基本概念就是降低病菌沾染的機率，所以大家要盡可能維持良好的手部衛生習慣。