我與宏都拉斯建交長達82年，雙方在經貿合作多有碩果。外交部26日宣布與宏都拉斯斷交，宏都拉斯也火速和中國大陸建交。台大政治系教授左正東表示，萬一這些邦交國都斷交了，中華民國就沒有辦法做法律上的宣稱。

左正東26日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，一旦這些邦交國都斷交了，對台灣的影響非常大。因為根據《蒙特維多國家權利義務公約》條約法規定，一個主權國家的條件，除了有領土、人民、政府之外，最重要的是對外的交往受到別人承認，所以要有其他國家跟你建交，才會被認為是國際法下的一個國家。

左正東接著指出，中華民國從退出聯合國，邦交數目大幅減少，一直受到很大的挑戰。可是到今天為止，可以大膽的說，中華民國是個主權國家，仍然存在國際社會，是因為還有一些邦交國，跟我們維持邦交關係。

左正東點出，如果這些邦交國不再維持邦交關係，我們就沒有辦法做法律上的宣稱。很遺憾的是，蔡政府一直把跟美國、歐洲國家、世界各國國會議員的互動，乃至於在立陶宛建立台灣辦公室，把它的重要性放在維持邦交國之前。對我們邦交國帶來一個蠻大的挫折，也會影響實質上有無能力去維持邦交國。