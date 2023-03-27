東海大學26日頒發終身職的講座教授證書，給予友達集團董事長彭双浪、佳世達集團董事長陳其宏、緯創資通集團副董事長兼執行長黃柏漙、勤美集團董事長林廷芳，及車王電集團董事長蔡裕慶等十位董座、副董與副總，將親自授課東海EMBA高階經理人專班，全力培育出企業界所需的高階經理人。

這是東海繼EMBA強打「Buffet」式模組課程與旗艦級精準教學之後，再一次教學創舉。

東海頒發講座教授證書，給十位知名企業家或高階主管。其中，26日不克前來領取講座教授證書者，包括台積電副總何麗梅、巨大集團董事長杜綉珍、大亞集團董事長沈尚弘、大聯大集團董事長黃偉祥，及台灣產業創生平台董事長黃日燦等五人。

東海校長張國恩表示，今年大幅度改變EMBA課程，希望用最新教育理念，栽培教導台中大肚山所有企業家，還有是引進最新觀念，教導學生。這是一個實驗性及具有創意性的做法，如果可以成功，東海會將此模式，引進至碩士班及大學部的課程裡。

彭双浪指出，他接任友達總經理時，正好公司剛經歷過兩年連續虧損共1,160億元的最糟糕的時刻，後來公司重生了，友達也是一個經營重生的故事。他老實說，成功故事，沒有辦法複製，但細究失敗的真正原因，都是差不多，如果有人願意拿失敗例子分享，才是真的有價值。

林廷芳說，他除分享挫敗經營經驗，縮短EMBA學生的學習曲線外，另一個重要是，集思廣益，同時可解決企業內部的盲點，這是教學相長。

蔡裕慶強調，他個性非常喜歡「無中生有」，也非常喜歡把一個潰散的團體，快速的整合起來，成為一個能產生績效的團隊。他說，學生如何增強「領導五德」－「智信仁勇嚴」，是很重要的。其中，第一個是「智」，可從老師的教學、資訊給學生，如果學生沒經過淬鍊，很難把資訊、知識，變成智慧。因為要變成「智慧」，才是知識傳承關鍵中的關鍵。

陳其宏指出，公司提出「大艦隊」平台，過去九年多來，已透過此平台，邀請7、80家隱形冠軍業者加入，集團大合併達200多家。凡進入該平台的業者，不管是營收與獲利，都很快速成長，他希望分享「大艦隊」的經營心法及投資後的管理。

黃柏漙說，他經營最重要的心得，是企業做久了，做法都會「固化」，因此，怎樣在不同的族群裡面，一起學習，這才是支持企業永續的做法。

東海EMBA主任許恩得表示，企業攜學界研發，學界邀企業授業，已成為趨勢，東海EMBA規劃前瞻的課程，第一屆講座教授，皆為一時之選。