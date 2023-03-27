Netflix《黑暗榮耀》第2季熱度不減，宋慧喬飾演的「文同珢」持續她的復仇計畫，裡面的劇情也引起許多人討論霸凌議題。中國醫藥大學新竹附設醫院顯微根管治療中心主任暨牙髓病科主任張添皓

透露，自己看完《黑暗榮耀》後，突然想起有天晚上，一位母親帶著孩子來求診，手中還捧著兒子斷掉的門牙，原因惹人心酸。

張添皓表示，「那個凌晨夜晚，醫院的牙科急診室外面，那一排候診椅子上，我，看到的那個怵目驚心的血衣。一位國小三年級的小朋友，臉上帶著恐懼，緊緊抓住母親的手，瑟縮的多在母親背後。我邊開診間的門心想：『在這個時間點，一位媽媽陪著的國小小朋友，坐在牙科診間外面的椅子，他的運動服上，怎麼會是這種血跡斑斑的鮮紅呢？』」

「醫師，幫幫我兒子，他牙齒撞到斷掉了…醫師拜託拜託！」心急如焚的母親衝進診間，焦急眼眶泛著淚，從牛奶中撈出一顆門牙，抖著聲音說著。張添皓回憶，「到現在，那位母親痛苦難過有點自責的表情，我記憶猶新。那位小朋友一張開嘴巴，我就看見他的那個空空的門牙。我邊安撫他的恐懼邊把那個浸泡在牛奶的牙齒，處理好，塞回去固定好。」

醫師提到，「小朋友手上、腳上、脖子的那些血瘀太不尋常，我的目光，不自主地從牙齒漂移到母親的欲言又止的眼睛。我那時真的是太年輕，不太會說話直接劈頭就問母親：『小朋友的傷，是…是…被打嗎？』霎時，母親眼含淚光地回答：『這不是第一次了，他一直都是個好爸爸，我不知道為什麼會變成這樣…只要喝醉酒就會變成這樣』。」

張添皓說，「原本急診牙科的診間已經夠寒冷的，聽到這，我的心情沉重起來，診間空氣瞬間降至冰點。我不僅為小朋友的牙齒感到擔憂，這個家庭暴力，讓我內心的警鈴聲大響。當我處理好牙齒，送著母子離開診間，並暗中跟急診照會的醫師學長，說明我剛剛看到的，學長說：『學弟你不用擔心，我來通報社工處理！』」

醫師感嘆，「十多年前急診值班，那個凌晨寒冷的牙科診間，我始終無法忘記那位小朋友那件紅色血漬的白色運動服；還有那母子倆驚恐無助的眼神。我，很想知道，後來這個小朋友，現在傷痛撫平了嗎？很想知道，我幫他固定回去的門牙，是否牙髓壞死？還是牙根吸收？仍否安在哉？」

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