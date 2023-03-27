進入三月下半月，美國Fed極度升息之後的後座力終於浮現，先是矽谷銀行在四十八小時內驚傳破產，接著地方型的小銀行如第一共和銀行（ＦＲＣ）也告急，然後是瑞士信貸傳出危機，瑞士政府緊急救援，並協助瑞士銀行以三○億瑞士法郎併入瑞士信貸，但衝擊市場的是瑞士信貸發行的一六○億瑞郎的額外一級債券，必須完全減記，也就是投資人手上的ＡＴ１瞬間變成壁紙，這對債券市場是一顆超級大炸彈。

暴力升息的後座力

在矽谷銀行、第一共和，到瑞士信貸相繼驚傳危機後，歐洲很多銀行也紛紛拉警報，經過歐債危機以後，歐洲銀行股價走低，加上踩到很多地雷，如今市值都不大，像德意志銀行跌到九．五歐元左右，市值只約一九○億歐元，瑞士信貸的股價也在十七歐元上下，西班牙的外換銀行、桑坦德銀行股價都跌到個位數，瑞士信貸出了事，也把歐洲銀行業的問題全部沖了出來。

在銀行業警報頻傳中，當然衝擊二十二日美國Fed升息的態度，其實，銀行告急，正是Fed暴力升息產生的後座力，從去年三月十六日Fed正式展開升息一碼之後，全世界正式進入升息循環，在一年之內，Fed升息八次，總共升息十八碼，利率從○～○．二五％快速拉升到四．五～四．七五％，也影響債券殖利率走高，以美國十年債殖利率為例，在展開升息前，最低只有○．五三％，這是債市最光輝的時代，但一年之內，美國十年債殖利率衝上四．二七九％，短天期的兩年債以內的殖利率都衝上五％，這當然影響到銀行業的經營，特別是有壽險的金融業。

矽谷銀行會出事，就是因為短期間存戶把錢存入銀行，矽谷銀行必須找出路，把錢拿去買一到五年期債券，但利率拉高，銀行虧損加大，矽谷銀行只把其中二一○億美元債券賣掉就出現十八億美元虧損，存款戶發現不對，四十八小時內先提走四二○億美元，矽谷銀行一下子就掛了！瑞士信貸則是經年累月的問題，一次總爆發。

台灣的金融業去年就已經災難頻傳，如果從財報來看，國泰金第四季虧損一六五．四三億，海外債部位高，去年ＥＰＳ從前一年的九．四九元降到二．三一元，為了解決流動性不足的問題，發行一股三五元的一五○億增資，去年盈餘無法分配給股東。同樣地，開發金去年第四季也虧損三九．五五億，同樣無息可配。部位最大的富邦金第四季虧三六七億元，在二一年風生水起的時代，全年淨利一四四五．五九億元，ＥＰＳ寫下空前的十．七八元新高，去年只剩下四六九．二六億元，ＥＰＳ剩下三．三五元，股息怎麼分配，仍然未確定。

金融三業警報響起

而受到影響最大的是潤泰集團，源頭是南山人壽，從去年前三季財報來看，南山人壽淨利仍有五○八．八二億元，但持有南山人壽的潤泰全去年第四季業外虧五八．二三億元，潤泰新也虧損六四．○一億元，寶成也虧二九．九七億，從這三家投資南山人壽的子公司回推回去，可以想見南山人壽第四季虧損的金額恐怕不小。

根據金管會統計，二一年金融三業（銀行、證券、保險）創下九六六六億元的獲利佳績，去年淨利只剩下四七九八億元，也就是獲利減半，這其中第四季虧損加大，單是去年十二月壽險業提列投資損失就達四四二億，全年盈餘只有一七一九億元，產險業受到防疫保單拖累，全年虧損一九○五億，把產險加上壽險，全年虧損一八六億，金融業獲利急降，也影響到投資人，像潤泰新ＥＰＳ從二一年的七．七元急降為二．九元，潤泰全從二一．二元急降到十一．○二元，為了解決流動性問題，以每股五○元募集三七億資金，去年配息從五元降為二元，潤泰新則減資十％，連續兩年無息可配，當然這會造成股價的慘跌，潤泰新從八五．七元跌到三三．七五元新低，潤泰全最高一四七．五元，最慘只剩下四九．二元，照理說，潤泰全有處分中國大潤發的利益，連續兩年都大賺一個股本，甚至是兩個股本，但可動用的現金不夠，股東只能看到帳面上的利潤，也造成股價頻頻破底。（全文未完）

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