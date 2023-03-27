之前，倉貫先生曾考慮將專為公司內部人員製作的社群平台進行事業化發展。在這樣的情況下，倉貫先生都是用什麼方法來取得公司的批准呢？

「這是我在實際嘗試過後切身體會到的。鐵則就是，如果想在公司中做自己喜歡的事情，不該採取『提案』的方式，而是要以『商量』的形式來與公司交涉。如果以提案的方式交涉，基本上都會被挑毛病，導致最後事情變得不了了之。但如果以『請允許我和您商量一下』的形式來訪問對方，大部分的人都會願意協助自己。當中甚至也有人說起『我以前也曾這麼努力過啊』，讓我拜見那些傳說級的企畫書。」

商量的威力真不是蓋的。

「我和幹部商量之後，又從中獲得許多認識其他幹部的機會。透過介紹，我也接續與幾位幹部碰了面。我總覺得，上班族的世界跟《勇者鬥惡龍》這款遊戲還真相似啊。那感覺就好像是在與『大魔王』戰鬥之前，要依序打倒許許多多的『中魔王』一樣。

不同的是，如果是工作的話，就算被擊倒也不會被開除，不會『Game Over』，頂多就只是被減薪而已。而且要是真的因此感到為難的話，也只要換個工作、歸零再重新開始就好。也就是說，上班族是不會死的。在察覺到『原來我是不死之身啊！ 』之後，我就想通了，我只要放膽去做就行了啊。

社長也很熱心誠懇地聽我說話，並告訴我：『因為你一直都很努力啊，所以這樣也挺好的嘛。』最後甚至還問我：『你想要多少費用呢？ 一億左右嗎？ 』如果是照我原先考慮的方法，根本就不需要那麼多開發費。不過，我還是瞬間有所動搖了。」

那倉貫先生當時是怎麼回答的呢？

「當時在我腦中一閃而過的景象，也是勇者鬥惡龍的遊戲畫面。你知道在《勇者鬥惡龍Ⅰ》當中，和最終魔王『龍王』決戰之前，會被問到『我會分給你半個世界，你要成為我的夥伴嗎？ 』這個問題嗎？ 如果在那個時候回答『要』的話，遊戲就結束了；如果回答『不要』的話，就會開始和龍王決戰。

因為當時我腦中浮現出那個畫面，所以心裡就想，要是現在回答了『我需要一億』的話，那我搞不好一生都將作為奴隸而活了啊！ 於是我便回答『我不需要』。如果當時回答的是『我需要』的話，說不定我現在過的就是不一樣的人生了。後來我總忍不住想，自己玩過《勇者鬥惡龍》真是太好了呢。」

【虎型人工作方式】藉上班族是「不死之身版本的勇者鬥惡龍」︒具有魔力的咒語是：「可以商量一下嗎？」

【虎型上班族的共同特性】

① 比起公司指令，更遵循自己的使命行事（在公司內格格不入）。

② 曾有「脫離軌道的經驗」等「伴隨痛苦的轉捩點」。

③ 具有突出的成果與個性（有一部分顧客是自己的狂熱粉絲）。

④ 管理層中存在著理解者（庇護者）。

⑤ 有過獨立一人做完「一條龍式」工作的經驗。

⑥ 非常不擅長在群體中做事。

⑦ 與別種老虎（冒險進取之虎、叛逆青年之虎）相處融洽。

⑧ 和公司外部人士組成團隊。

⑨ 會與人聯繫，著手展開支援活動以幫助他人自立。

⑩ 透過發展型職涯（主動送上門的職涯）來拓展工作。

（本文摘自《一流的貓系工作術：不從眾、不心累，在公司內做自己，自由又出色！》／木馬文化）

【內容簡介】拋下工作倦怠，擁抱工作自由，從當「組織中的貓」做起！

為失去自我、失去動力的工作者而寫

＼點燃工作新思維的啟發之書∕

‧覺得公司裡的既定規矩令人窒息？

‧對於聽令行事、配合群體，老是內心感到不舒坦？

‧只對自己真正有興趣的事滿懷熱忱，其他都提不起勁？

不是工作倦怠！ 你很可能是天性愛自由的貓型人！

【作者簡介】仲山進也（NakayamaShinya）

仲山考材股份有限公司代表董事／樂天集團股份有限公司樂天大學校長

慶應義塾大學法學部法律學科畢業。曾任職於夏普股份有限公司，後轉職到創業初期僅有二十名員工的樂天股份有限公司。2000年成立能讓樂天市場的商家交流學習的「樂天大學」，傳授以人為焦點的本質性、普遍性的商業框架，同時致力打造商家之間的社群。

2004年設立日本職業足球聯賽「神戶勝利船」的官方網站，以促進球迷交流的方式，使週邊商品的銷售額倍增。

2007年成為樂天唯一一位可自由兼差、自由出勤的正職員工。2008年成立自己的公司「仲山考材股份有限公司」，除了創造思考的材料（考材），也為大家提供支援與引導。

2016~2017年與日本職業足球聯賽「橫濱水手」簽訂專業人才合約，實施以教練、青少年為主的培育計畫。

在二十年的時間裡，一邊持續支援數萬家中小企業、新創企業，一邊研究以下領域：不陷入消耗戰的經營方法、共創行銷、打造不等待指示命令的自律自主型組織文化及團隊、建立能長久持續的社群、創造容易培育人才的環境、樂於投入工作的方法。

任務是讓世界上充滿更多「讓孩子嚮往的、熱衷於工作的大人」。座右銘為「來玩工作吧」。

著作包括：《加減乘除工作術：複業時代，開創自我價值能力的關鍵》（臺灣由商周出版）、《靠現有成員「立大功」的團隊法則》（暫譯，講談社出版）等。