既然如此，我想大家應該會開始好奇自己究竟是狗派還是貓派吧。

為此，我試著製作了一張「組織中的貓程度檢查表」。

請在符合條件的項目上，標註「○」記號。

你畫了幾個○呢？

符合以上所有項目的人，恭喜你！ 你在職場上，肯定已經被當成一位怪人來對待了吧（笑）。請你就照現在這樣，繼續走在貓派的道路上。

符合項目不怎麼多的人，恭喜你！ 只要符合以上十項敘述中的任何一項，你就是那種「如果往後要一直以同樣的方式來工作，便會對健康造成不良影響」的類型。我認為，只要多出「原來世界上還有像貓一樣的工作方式啊」這一選項，就能為心理健康帶來良好效益。

上述項目一個都不符合的人，請你就照現在這樣，繼續走在狗派的道路上。如果你能為了理解「貓型人的生態」而參考閱讀本書的話，那也是我的榮幸。

順帶一提，這十個項目當中，最值得注意的是「⑩ 討厭別人對自己施加從眾壓力，也討厭自己對別人施加從眾壓力」這一點。我想，無論是狗派還是貓派，應該都不會喜歡別人對自己施加從眾壓力；然而，當自己轉換到上司的立場時，會感覺到「利用從眾壓力讓別人行動是件很不舒服的事」的，正是貓型人。

反之，明明曾經抱怨過「那個上司總是對我施加從眾壓力啊」，但等到自己成為上司時，卻不會對「自己向別人施加從眾壓力」這件事感到哪裡不對勁的人，就極可能是帶有「重視組織」這一價值觀的狗型人。

這裡還是要再一次強調，無論狗或貓，只是類型不同而已，並非代表哪一方比較優越。

不過，由於現在已經迎來新的時代，以往不太會得到評價、也不太容易活躍於職場中的貓和老虎，今後能過得更加快活了。因此，本書所期望的，就是能增加工作方式的選項。

先前，我以三角形圖示來區分四種動物類型時，用虛線繪製了一條中心線。之所以這麼做，是因為想表現出「如果隱藏的貓顯露出本性的話，那麼狗和貓的平衡是否就會變成各占一半了呢？ 」這一預測情形。

今後，如果「組織中的貓」逐漸增加，那麼相當於其進化版本的「組織中的老虎」工作方式，也將會比以往更加受到矚目。

其中肯定又會存在與獅子不同的「領導能力類型」。

那麼，這又是什麼樣的類型呢？ 接下來，讓我們來看看老虎實際的工作方式吧。

（本文摘自《一流的貓系工作術：不從眾、不心累，在公司內做自己，自由又出色！》／木馬文化）

【內容簡介】拋下工作倦怠，擁抱工作自由，從當「組織中的貓」做起！

為失去自我、失去動力的工作者而寫

＼點燃工作新思維的啟發之書∕

‧覺得公司裡的既定規矩令人窒息？

‧對於聽令行事、配合群體，老是內心感到不舒坦？

‧只對自己真正有興趣的事滿懷熱忱，其他都提不起勁？

不是工作倦怠！ 你很可能是天性愛自由的貓型人！

【作者簡介】仲山進也（NakayamaShinya）

仲山考材股份有限公司代表董事／樂天集團股份有限公司樂天大學校長

慶應義塾大學法學部法律學科畢業。曾任職於夏普股份有限公司，後轉職到創業初期僅有二十名員工的樂天股份有限公司。2000年成立能讓樂天市場的商家交流學習的「樂天大學」，傳授以人為焦點的本質性、普遍性的商業框架，同時致力打造商家之間的社群。

2004年設立日本職業足球聯賽「神戶勝利船」的官方網站，以促進球迷交流的方式，使週邊商品的銷售額倍增。

2007年成為樂天唯一一位可自由兼差、自由出勤的正職員工。2008年成立自己的公司「仲山考材股份有限公司」，除了創造思考的材料（考材），也為大家提供支援與引導。

2016~2017年與日本職業足球聯賽「橫濱水手」簽訂專業人才合約，實施以教練、青少年為主的培育計畫。

在二十年的時間裡，一邊持續支援數萬家中小企業、新創企業，一邊研究以下領域：不陷入消耗戰的經營方法、共創行銷、打造不等待指示命令的自律自主型組織文化及團隊、建立能長久持續的社群、創造容易培育人才的環境、樂於投入工作的方法。

任務是讓世界上充滿更多「讓孩子嚮往的、熱衷於工作的大人」。座右銘為「來玩工作吧」。

著作包括：《加減乘除工作術：複業時代，開創自我價值能力的關鍵》（臺灣由商周出版）、《靠現有成員「立大功」的團隊法則》（暫譯，講談社出版）等。