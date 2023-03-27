在大環境不穩定的世代，投資一籃子精選標的的ETF變成投資王道！ 00924復華美國標普500成長ETF，具備指數績效更勝台股大盤指數、精選成長股與產業配置等2大特色，若與美國指標指數相比，S&P500成長指數無論在牛市甚至2022年遇上股災，累積報酬率都更勝一籌。投資不等人，建構退休金大池趁現在！

【00924上市 IPO期間官網申購享0手續費】

市場ETF百百種，對於投資小白來說，該怎麼挑選標的才能符合投資目標？以00924為例，它是復華投信推出的「00924復華美國標普500成長ETF」，簡稱復華S&P500成長。它主要投資美國大型成長股，是萃取自S&P 500成份股中最具成長性的200多支個股所組成的指數型基金，已正式經主管機關核准。

理財達人摳摳(懶錢包)在Youtube頻道上分享，在道瓊工業指數（DJIA）、標普500指數（S&P500）、那斯達克指數（NASDAQ）及費城半導體指數（SX）等4大美股指數中，S&P 500最具有代表性且最能反映美國經濟成長，其中S&P 500成長指數更是青出於藍的代表，SPDR、iShares及Vanguard等三巨頭皆有推出相應的ETF，現在台股也能買到了，就是復華美國標普500成長ETF（00924）！

【00924具備2大特色：指數績效更勝大盤、成長股與產業配置】

這支ETF網羅各大成長趨勢，投資超過200檔美國大型成長股，層層篩選出又大又強的世界級股票。根據統計，該指數長期績效表現優於美國指標指數，且擁有指數績效更勝大盤的特色。若與歷史悠久的道瓊工業指數相比，同樣是10年長期表現，S&P500成長指數在牛市熱絡時漲幅明顯，就算2022年遇上股災，累積報酬率依然勝出。

(復華投信提供)

S&P500成長指數選股是透過成長及價值因子篩選，其成長因子是以【過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能】篩選成分股，而且前10大持股皆是國人熟悉的巨頭企業，包含Google、蘋果、微軟、亞馬遜及輝達等等。產業配置最大宗是科技業，其次是醫療保健，光這2類權重就過半，且前6大產業占比將近9成，因此就算大環境低靡，漲跌也不會有劇烈波動，將時間拉長來看，反而具備穩健且長期的成長。

不過需要注意的是，下手前應當事先理解指數的選股方式，評估自身的風險屬性並詳讀基金公開說明書；另外，投資海外的ETF也要注意總費用率、追蹤差距及匯率等影響績效的因素。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。