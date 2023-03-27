臺灣高山多達兩百多座，可說是全世界高山密度最高的島嶼之一，位在東部的花蓮，縣內擁有巍峨的中央山脈與海岸山脈，山林資源豐富、生態多樣，不僅是國內遊客健行好去處，在國際友人眼中更是深具吸引力。2022 年Yahoo 奇摩調查年度最熱門十大旅遊榜單，其中「臺灣十大絕美步道」花蓮境內就有三條，包括第一名位於太魯閣國家公園的「錐麓古道」，同在太魯閣的白楊步道與玉山國家公園的瓦拉米步道也榜上有名。跟著本期《花蓮趣》一起到山裡走走路、深呼吸芬多精吧！感受山徑之美，聆聽古道舊事。

旅人走入步道沉浸在綠意中，再參與花蓮縣政府最新活動，上傳打卡照拿好禮。（圖/ 花蓮趣提供）

花蓮精選縣內絕美步道與小百岳，推薦全國遊客前來體驗山稜靜心的魅力，自4 月1日起至12月31日止，只要到指定拍照點合照，上傳至活動網站，依據完成步道或小百岳的不同的數目，能獲得歐都納運動瓶、Goretex 防水帽、雙人折疊休閒椅或者登山杖等好禮（兩個活動每人限各領一次），數量有限，先登錄者先得，步道可以慢慢走，參加活動手腳要快喔！活動詳情請見官網。

本文作者：林雅卿

(本文摘自《花蓮趣》44期)