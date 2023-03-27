能否想像，海拔700到800公尺處的古道，路寬只容兩人錯身而過，一旁是高700公尺的絕壁，另一旁則是深500 公尺的懸崖，立霧溪侵蝕下切後形成的壯闊深邃太魯閣峽谷，就像地表上巨大的裂縫，是多麼令人動容的景觀，這就是錐麓古道的所在，無怪乎它會成為2022 年臺灣十大絕美步道首位。

原長10.3公里的錐麓古道，是日據時期合歡越嶺道的一部分，原本僅30公分寬，以人工一錘一鑿在大理石面上拓寬至1.5 公尺的小徑，不僅是古道僅存遺跡，還有錐麓斷崖隔溪對峙著福磯斷崖，兩斷崖相距僅有20多公尺，是立霧溪切穿三角錐山之稜形成，更是自然百萬年精雕細琢的壯觀成果，也是古道最受矚目的景點，在這裡拍照留念，宛如被山路托在高空中俯瞰峽谷。目前古道僅開放前端3.1公里通行，須特別注意因路線環境特殊，得申請入園許可才能前往。

錐麓古道小徑十分狹窄，行走間能感受到斷崖的驚心動魄，務必留意安全。（圖/ 花蓮趣提供）

錐麓古道

地址：由台8 線中橫公路燕子口隧道進入

電話：03-8612518

開放時間：須事先申請入園證才能通行，07:00-10:00 進入

票價：全票200 元，半票100 元

廁所：無

本文作者：劉俊輝

(本文摘自《花蓮趣》44期)