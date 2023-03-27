位於吉安福興村的楓林步道，迷人的自然風光讓許多在地人將它納入假日踏青出遊的口袋名單，顧名思義，步道的兩旁種有楓樹，每到秋冬楓樹葉逐漸變成紅色，吸引慕名而來的遊客到訪賞楓。不過，這條步道可是四季都適合前來，除了楓樹，沿途還有其他花卉如梅花、桃花、杜鵑花、桐花，還有花丁子與馬櫻丹等，春天可以賞花，入夏後濃密的綠蔭提供涼爽的遮蔽，行走其間伴著微風，大口深呼吸芬多精，輕鬆又舒服。

春夏之際油桐花落滿一地，讓步道猶如一條美麗潔白的花毯。（圖/ 花蓮趣提供）

楓林步道全長2.85 公里，全程設置6座觀景臺，海拔高約300 至400 公尺，坡度平緩，走路、騎單車都是不錯的造訪方式。此處不僅是日常健行的好去處，也是楓林步道眺望花蓮市景的絕美私房景點，天氣好的時候，還能看到美崙山、花東縱谷、海岸山脈與太平洋的景致，入夜後萬家燈火的美麗夜景，更是讓人流連忘返。

楓林步道

地址：花蓮縣吉安鄉福興村

電話：03-8523126

開放時間：全日開放

廁所：有

本文作者：林雅卿

(本文摘自《花蓮趣》44期)