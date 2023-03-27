1921年日據時期闢建的八通關越嶺道，位於玉山國家公園內，由花蓮山風登山口橫越中央山脈至南投，其中從花蓮出發的一端就是瓦拉米步道，步道沿著拉庫拉庫溪谷而上，長約14公里，海拔600至1,060公尺，擁有亞熱帶到寒帶特色生態系統，自然資源豐富多樣。步道分成前段「步道口─山風瀑布」、中段「山風瀑布─佳心」及後段「佳心─瓦拉米山屋」，前、中段坡道平緩好行，適合全家大小親子出遊，後段須辦理入山證，建議體力佳、有經驗的登山者前往。

步道沿途有五座吊橋和多處駐在所遺址，其中山風二號橋的橋頭石墩仍保留日據時期的水泥建物，讓人緬懷先人蓽路藍縷的艱辛；步道也是過去布農族生活的領域，近期修復的原民石板屋建築還獲得建築大獎，值得一觀。除此之外，步道孕育多種野生動植物，還是「蕨類的故鄉」，記錄多達160種蕨。伴隨瀑布帶來的清爽涼意與陣陣山風，行走起來舒適愜意，等您前來體驗山林的美好療癒。

瓦拉米步道

地址：花蓮縣卓溪鄉台30線0公里處

電話：049-2773121

開放時間：全日開放，欲至後段（佳心）須事先申請入山證

廁所：有

本文作者：林雅卿

(本文摘自《花蓮趣》44期)