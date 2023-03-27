星座專家唐綺陽分析3／27~4／2星座運勢，隨著火星進入巨蟹、冥王星進入水瓶，土星也在雙魚好一陣子了，諸星皆位在開創度數或是開創星座，意味著開創能量極強，計畫已久的事情將蓄勢待發，同時突發事件也會增多，容易產生煩躁感，務必用新思維來面對人生。

此外，火星進入巨蟹，能量會持續到5月20日，巨蟹座不妨好好把握，只要奮鬥就有機會搞定一切大小事。另一方面，內心擔憂的事情也可能爆發，所以對於一向有情緒困擾的人而言，是一個極大的挑戰，應注意控制自己的情緒和脾氣。

星象影響：火星進巨蟹，諸星在開創度數或開創星座。

【累的：牡羊、金牛、雙子、巨蟹】

牡羊：凡事別自己嚇自己，多曬太陽增加桃花運

金牛：盡力修整，等待谷底翻身，和另一半爭吵可發現問題

雙子：克服焦慮，感情上別太機車

巨蟹：考驗抗壓性、可向貴人求助，感情上要理性溝通

【穩的：獅子、處女、射手、水瓶】

獅子：多些自信，可參考別人意見；太膽小會錯過桃花

處女：女性貴人帶來財運，感情上別太強硬

射手：工作上施比受有福，感情上付出更有魅力

水瓶：工作上勇敢前進，感情上有新的可能性

【讚的：天秤、天蠍、摩羯、雙魚】

天秤：工作財運都不錯，感情生活較平淡

天蠍：工作要積極有衝勁，個人魅力吸引職場桃花

摩羯：職場人際關係佳，感情上多點微笑更加分

雙魚：好運連連、時來運轉，感情上保持信念迎向桃花