前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，此舉也引爆藍綠兩黨的關注。對此，前立委郭正亮26日就表示，「如果國民黨當選2024，那馬英九就是明年要選國民黨主席」，引發討論。

馬英九將從3月27日至4月7日赴大陸祭祖。根據馬英九基金會公布的行程規劃，馬英九27日將從桃園搭機前往上海，並預計在下午1點40分在桃園機場第二航廈出境大廳，發表率團訪問大陸行前的簡短談話。此行主要以祭祖、抗日和教育交流為主，抵達上海後將轉往南京，並於28日拜謁中山陵。

郭正亮26日在網路節目《下班瀚你聊》中指出他所聽到的消息，「如果國民黨當選2024，那馬英九就是明年要選國民黨主席，因為他終身的希望就是馬習二會」，郭正亮最後也強調，「馬英九一輩子的夢想就是馬習二會，當執政黨的主席去見面才有那個意義，國民黨黨主席是讓有歷史使命感的人做的」。