外交部將於26日上午9點半宣布，與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是蔡英文總統任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，我國友邦只剩下13國。對此，國民黨台北市議員游淑慧26日就表示，「我們千萬不要太自我感覺良好，覺得中國大陸在做任何事的時候，都會考慮到我們的心情」，引發討論。

游淑慧26日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我們千萬不要太自我感覺良好，覺得中國大陸在做任何事的時候，都會考慮到我們的心情，這不是為了要給蔡英文面子、也不是要給馬英九面子」，游淑慧直言，「現在中國大陸在發展外交關係的時候，並不是像民進黨說的，不斷以打壓台灣的方式，有時候是其他友邦自己的選擇」。

游淑慧也提及，在蔡英文執政之後，「外交休兵」確實開始變成「外交競賽」了，而游淑慧也回憶，在馬英九時代的時候，甘比亞要跟我們斷交，跑去和中國大陸示好，但中國大陸第一時間並沒有接受甘比亞，「因為兩岸之間有默契，我們之間的事情自己解決，不需要讓兩岸的特殊狀況，淪為某一些國家，某一些投機國家在兩岸之間從中取利」。

最後游淑慧更說，「當年兩岸之間有這樣的智慧，但是現在兩岸之間為何沒有這樣的機制？到底是誰先變的呢？蔡英文一直說她是維持現狀，我們撇開大陸不談，這幾年真的有維持現狀嗎？事實上就是，所有我們對外關係或是台灣內部的經貿問題，還有兩岸關係都出現問題了」。