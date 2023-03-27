前總統馬英九27日啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，此舉也引爆藍綠兩黨的關注。而總統蔡英文月底，也預計出訪我中美洲友邦國家與過境美國。對此，前立委郭正亮26日就表示「現在兩邊的新聞都會有，很刺激，在這種空前的歷史關鍵時刻，總統候選人有可能不發言嗎？」，引發討論。

郭正亮26日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，對於2024，「侯友宜要有一道亮光出現，一定要有亮眼的起身，不然就不容易競爭」，郭正亮也認為「馬英九訪中」、「蔡英文訪美」對侯友宜是關鍵，馬英九在「交流」跟「避戰」顯然是得分的，但在多數民眾目前恐懼統，就要看他最後怎麼表達。

郭正亮直言，馬英九有一些議題，難免會扯到敏感神經，但「馬英九也反駁備戰才能避戰，他認為事實上『備戰』跟『謀和』要同時進行，而此舉就是在做謀和，他的邏輯是清楚的」。

對於2024「馬英九赴陸」和「蔡英文訪美」誰能夠幫忙加分？郭正亮說，「不知道，因為那是總和的分數」，更強調，「現在兩邊的新聞都會有，很刺激，歷史上第一次，而且兩個都是總統，一個前任、一個現任，還分別去中國大陸跟美國，這已經是「雙英」、「中美」在尬車，在這種空前的歷史關鍵時刻，總統候選人有可能不發言嗎？不可能嘛」。