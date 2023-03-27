外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，我國友邦只剩下13國。前立委郭正亮在《國際直球對決》節目指出，宏都拉斯跟中國大陸的貿易額是16億，跟台灣的貿易額2021年只有1.5億，這個就是最懸殊的差距。而巴拉圭會幻想如果跟中國大陸建交，貿易額應該可以衝到100億吧？因為現在還只有10幾億而已。中國大陸現在外交競爭優勢非常大，因為這些貧困的第三世界國家他們需要的基建，台灣已經逐漸難以負荷。

郭正亮提到，宏都拉斯跟中國大陸的貿易額是16億，跟台灣的貿易額2021年只有1.5億，這個就是最懸殊的差距。又去看巴拉圭，也是一樣的狀況。所以他們會幻想，巴拉圭那個幻想當然也不是真的，就是說中國大陸跟巴西的貿易額是1250億，如果跟中國大陸建交應該可以衝到100億吧？

「他在那邊想像，當然現在數字還很低，只有10幾億而已，因為巴拉圭是南美洲最窮的國家。」郭正亮指出，如果兩岸真的訴諸外交競爭，中國大陸現在優勢非常大，因為這些比較貧困的第三世界國家，他們需要的基建，台灣已經逐漸難以負荷。