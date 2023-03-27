112年全國原住民族運動會漸近尾聲，由合庫和興富發合組的地主台北市隊，26日在棒球公開男子組一枝獨秀，以秋風掃落葉之姿全勝衛冕成功，並寫下超狂的預賽加決賽零失分紀錄，青少年男籃球也由台北市隊連莊。

台北市雖是今年原民運東道主，但球場如戰場，就算是親兄弟也得明算帳，大夥用實力見真章，完全沒在客氣。跆拳道場上台北市也有收獲，鄭安哲勇奪80公斤級以上級金牌，

棒球分組預賽台北市首役就以10比0提前KO基隆市，接著4比0擒新竹縣，決賽4比0完封新北市，最後再以8比0大退花蓮縣，4場比賽都沒讓對手有機會踏上本壘板，創下無失分新紀錄外，也展現豪華打線轟出4發全壘打拿下26分。

台北市教練李安熙表示，投手戰力本就是台北市強項，雖然本屆台北市隊並不是由單一球隊組成，而是由合庫和興富發合組，但全隊的凝聚力非常強，很開心能為地主台北市留下冠軍盃。

青少年男子籃球賽，台北市今天以66比62力克南投縣，有驚無險完成2連霸。教練李育霖開心之餘，也提醒小將們料敵從寬，不管碰到任何對手，都不應該太過輕敵，才不會讓自己陷入苦戰。

籃球公開男子組方面，台北市隊明天將在冠軍戰接受屏東縣挑戰，尋求4連霸；公開女子組棒球採循環賽，台北市隊和新北市隊目前戰績都是3勝，明天將捉對廝殺決定金牌誰屬。