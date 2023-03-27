外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，我國友邦只剩下13國。前立委郭正亮在《國際直球對決》節目指出，外交部長吳釗燮就是自己出了問題，把對方講得邪惡萬分。但原因可能不是吳釗燮愚蠢，而是服從美國指示，吳釗燮可能期待太高以為要建交，從美國那邊得到這個錯誤訊息，哪知道後來立陶宛給你玩一個台灣「人」代表處？這跟宏都拉斯比起來一樣可惡，為什麼不去抗議呢？繞來繞去還是不敢得罪美國。

「坦白講，我對吳釗燮講的那個24.5億，我是不太相信！」郭正亮提到，他說「我宏都拉斯的外債20億，你就幫我處理吧！」人家是叫你全付嗎？怎麼可能！一定是說20億有沒有中華民國的部分？你可以做什麼樣的處理？

郭正亮質疑，吳釗燮就是自己出了問題，把對方講得邪惡萬分。蔡英文這次也要去瓜地馬拉，瓜地馬拉不會聽到嗎？他們聽起來一定覺得相當離譜。至於怎麼會把立陶宛搞成那個樣子？人口只有300萬，一下就給人家12億，是他愚蠢嗎？不是吧？

「我看是服從美國指示吧？」郭正亮強調，美國就說，立陶宛會跟你們更深入交往，那他可能期待太高，他以為要建交，可能從美國那邊得到這個錯誤訊息，他以為可以建交，或以為可以設台灣代表處。哪裡知道後來立陶宛給你玩一個，加上台灣「人」代表處？那你為什麼不去抗議呢？10億可不可以立即中止？因為對方沒有守承諾！

郭正亮直言，「那立陶宛不守承諾，跟宏都拉斯比起來呢？我覺得一樣可惡啊！那你為什麼不做這個動作？簡單講，你不敢得罪美國嘛？所以繞來繞去還是美國嘛！」