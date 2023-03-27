前總統馬英九27日將赴陸祭祖交流，同時間總統蔡英文也將展開過境美國出訪之旅。前立委郭正亮26日在《國際直球對決》節目指出，馬英九去大陸讓世界知道，台灣跟中國大陸不是完全敵對的，凸顯出台灣內部的多元性，而這搞不好就是台灣安全最重要的保障。兩岸關係已經有三個主軸在浮現，和平避戰跟交流對話，民進黨比較容易失分，而畏懼統一則是馬英九會被質疑。而避戰因素在裴洛西訪台後，現在已相當高漲。

郭正亮表示，馬英九去大陸，至少就讓世界知道，台灣跟中國大陸不是完全敵對的，不會立刻變成第二個烏克蘭，不會一路以美國那邊講的調子為準，這個有平衡的作用。當然一些深綠跟親美反中派，都非常不以為然，因為這個凸顯出台灣內部的多元性。

「而這個多元性搞不好就是台灣安全最重要的保障！」郭正亮提到，就是說兩方都有交往，可以作為平衡的因素。事實上大家在看兩岸關係，已經有三個主軸在浮現，一個就是兩岸和平的問題，就是避戰，避戰這個問題是蔡英文跟賴清德必須處理的，比較容易失分。

郭正亮指出，另外一個就是交流跟對話，這個也是民進黨的問題。民進黨主要是抓住台灣老百姓畏懼統一，或者是畏懼中國大陸的武力，所以對跟中國大陸太親近的動作，有些人會害怕，有些人當然就直接質疑你。而這三個在台灣都是主流民意。在去年地方選舉之前，避戰這個因素沒有高漲到這個程度，可是現在已經相當高漲。主持人林嘉源補充：裴洛西之後？郭正亮說「對！」