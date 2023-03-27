前總統馬英九27日將赴陸祭祖交流，同時間總統蔡英文也將展開過境美國出訪之旅，引發和中與親美兩條路線拉扯的熱議。前立委郭正亮26日在《國際直球對決》節目指出，馬英九的歷史之旅行程，其實就在暗示，中華民國在大陸是有一段連結的，考驗馬英九怎麼表述。而蔡英文去美國以前也許容易得分，但現在就不一定。因為麥卡錫可能要藉那個場合說話，蔡英文要擔心麥卡錫講些什麼，及整個美國塑造的基調是什麼。

「蔡英文去美國這個動作，以前也許是容易得分的項目，現在就不一定。」郭正亮指出，她就要擔心麥卡錫講些什麼？整個美國塑造的基調是什麼？馬英九去大陸，他也知道這個情況，所以他就不去北京，就定位為祭祖、青年交流，還有中華民國歷史之旅，這個都很清楚。其實就是中華民國在大陸，包括孫中山、包括抗戰，兩個都包括在內。其實這種行程，他在暗示，雖然沒有明說，就是中華民國在大陸是有一段連結的。

郭正亮直言，你不能夠把他當作斷代史，因為民進黨只承認1949年之後的中華民國，連1945~49年那個尷尬階段都不知道怎麼去理解，就整個切掉1949之後才算，這當然就會造成很大的問題。這個當然就考驗馬英九，看他怎麼去表述這段歷史。

「我覺得基本上都還好啦！這兩個人都算蠻謹慎的，我也不認為他們講話發言會出格。」郭正亮強調，其實比較需要擔心的是麥卡錫說什麼，因為麥卡錫可能要藉那個場合說話。