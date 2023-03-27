李欣恬／台北報導

由哈佛大學電影資料館長哈登．蓋斯特（Haden Guest）擔任主策展人，紐約電影論壇戲院（Film Forum）自去年11月起開始放映一系列台灣新電影的經典，選映《光陰的故事》、《兒子的大玩偶》、《戀戀風塵》、《牯嶺街少年殺人事件》等片。28日將以導演李安《飲食男女》作為閉幕片，為數月來的緊湊放映劃下句點，李安也將以預錄影片向觀眾介紹作品。

李安是台灣新電影時期之後的代表人物，他分別在2006年與2013年以《斷背山》和《少年Pi的奇幻漂流》兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演獎殊榮，也是至今唯一兩度獲得該獎項的亞洲導演。《飲食男女》於1994年首度發行，描寫郎雄飾演的父親與三個女兒間的關係，集合郎雄、歸亞蕾、張艾嘉、吳倩蓮、楊貴媚、陳昭榮等重量級演員，當時也是台灣首部入選法國坎城影展「導演雙週」開幕的影片。

駐紐約台北文化中心近期分別與紐約電影論壇及Metrograph兩家知名獨立電影院合作，個別以「新浪潮：1980年代台灣電影再發現」及「台北故事」為題，先後播映導演楊德昌、侯孝賢、陳坤厚、柯一正、張毅及王童等作品，以及受到這些導演啟發的蔡明亮及李安等人的電影。兩系列共26部台灣史上重要年代的經典在紐約放映，有多場完售，吸引逾7千名觀眾入場。