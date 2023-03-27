台灣品牌參加英國「世界柑橘類果醬大賽」今年締造史上最佳成績，4個品牌總計贏得1雙金、6金、6銀、8銅共21個獎。

其中，前出版人、有「果醬女王」封號的柯亞首次以台灣特有種「南庄橙」製作單品果醬，一出手即在「純柑橘品種」和「適合佐餐」兩個競賽項目獲銀獎肯定，加入龍眼蜜的南庄橙果醬更在「使用蜂蜜」項目一舉奪得金獎。

南庄橙（學名：Citrus taiwanica）最早在日治時代於苗栗南庄被發現並被列入文獻，如今已瀕臨絕跡。林務局2021年啟動復育工作。

柯亞近日接受中央社採訪時透露，會接觸到南庄橙，是經飲食作家蕭秀琴提點，林務局則自去年起陸續免費提供柯亞20餘顆南庄橙，用於研發果醬、賦予這個瀕危特有種新生命。因為仍十分稀有，每一顆南庄橙都列編管理，以利追蹤來源和去處。

南庄橙果肉味道極酸，不適合鮮食。柯亞說，參賽主要目標之一即是藉由得獎，證明南庄橙的商業和文化價值。

她說，台灣雖然有許多適合鮮食的水果，但加工品更有利海外拓銷。日本傾官方和民間之力推廣自家水果和水果製品的成功經驗，也刺激她思考該如何透過豐富的文化底蘊襯托，推動台灣風味走向國際。

柯亞舉例，為了推廣，日本業者曾在多項國際競賽卯足全力使用柚子，並透過跨領域、多樣的行銷手法讓柚子進入各國民眾的日常生活，久而久之，柚子在國際間幾乎與日本畫上等號。

獨一無二的南庄橙顯然也有潛力成為鮮明的台灣象徵。在具深厚果醬製作傳統的英國獲國際級評審青睞，柯亞說，她期待這有助鼓舞台灣的南庄橙復育工作。

根據中央社取得的評審團主席、名廚勒帕德（Dan Lepard）的評語，他讚賞純南庄橙果醬「味道十分獨特、令人耳目一新」，製作精良，「非常美味」，因此給了27分高分（滿分30）。至於龍眼蜜南庄橙果醬，勒帕德讚譽「風味多層次而和諧，蜂蜜味宜人」，「令人驚嘆」，值得極度接近滿分的29分。

雖自2019年首次以自創品牌Keya Jam征戰國際果醬競賽以來已獲許多獎項肯定，柯亞認為，只有先在台灣建立兼具廣度和深度的果醬飲食文化，才有條件期待精彩的國際行銷成果。

柯亞說，從事果醬研發製作10多年來，她不斷思考何謂台式飲食文化特色和精神、台式果醬又可在其中有何表現。

她說，果醬雖源於西方飲食文化，但盛產水果的台灣，其實可更勇於跳脫框架思考：果醬不僅能塗抹於麵包，從鳳梨蝦球、橙汁排骨等台式料理可看到，水果常用於去油解膩和提鮮入味，而台式飲食常見的甜鹹、酸甜口感，更體現台灣風味自成一格的「兼容並蓄」。

美食愛好者因此可嘗試以果醬搭配鹽酥雞、醃漬肉品，甚至豬血糕、珍珠奶茶。在台灣，探索果醬的多元表現力，巷子口小吃就辦得到。

除了南庄橙，柯亞此次在英國「世界柑橘類果醬大賽」（The World's Original Marmalade Awards & Festival）也運用客家柿子乾、柿子酒、椪柑、桶柑、臍橙、檸檬、紅肉葡萄柚等台灣本土食材以及威士忌、琴酒製作果醬，獲金、銀、銅等獎肯定。

另外3家獲獎台灣品牌是來自南投的「玫開四度」、來自台南的「甜玉軒」，以及水果商「三福果富」。

其中，「玫開四度」繼去年以「玫瑰柑橘果醬」勇奪大賽最高榮譽「雙金獎」後，今年以「金門高粱酒柑橘果醬」再奪雙金。由於蟬聯雙金十分少見，主辦單位因此特別致電邀請親赴英國領獎。「玫開四度」另外也以結合文山包種茶茶粉、玫瑰花瓣、荔枝蜜的柑橘果獎獲銀、銅獎肯定。

大賽規定，獲兩次雙金獎者有資格擔任下一屆評審。「玫開四度」執行長郭恩綺接受中央社採訪時說，此次來英國除了領獎，也是為了與各國同業交流並考察英國本地產業和法規。她提到，台灣生產許多柑橘，卻缺乏專業評比機制，相當可惜，希望未來有機會在台灣推展相關活動。

「甜玉軒」創辦人、「果醬男孩」林韡勳則以名為「茶金」的紅玉紅茶（台茶18號）威士忌金柑果醬獲1金獎，並以名為「琥珀」的龍眼蜜威士忌金柑果醬，以及融合細磨咖啡粉的咖啡威士忌金柑果醬獲2銅獎。

林韡勳告訴中央社，「茶金」使用台茶18號老茶，他將茶葉細細切碎，加入威士忌釀漬，佐餐上特別適合搭配烤雞、烤魚排。創業第10年、第4次參賽終獲金獎，來自柳營鄉間、致力推廣在地物產的林韡勳說，此次得獎意義非凡。

「三福果富」則以與柯亞共同開發的「琴酒檸檬葡萄柚果醬」獲1金1銅。副總經理特助甯懷萱與中央社分享，葡萄柚的苦澀讓它不如其他柑橘類水果容易親近，但也正因如此，團隊特別挑選葡萄柚為主角，呈現疫情造成的苦澀與令人期待的回甘。

有「果醬界奧斯卡」之稱的「世界柑橘類果醬大賽」每年在英格蘭達拉蔓莊園（Dalemain Mansion）舉行頒獎典禮和交流活動，今年的典禮於昨晚落幕。大賽贊助商之一為歷史超過300年的英國王室食品雜貨供應商「福南梅森」（Fortnum & Mason）。福南梅森每年精選大賽得獎果醬在自家各零售點上架，歷來包括來自台灣的作品。（編輯：何宏儒）1120327