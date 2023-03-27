李欣恬／台北報導

文化部日前在台灣文學基地舉行青年創作成果媒合會，邀請獲得青年創作獎勵的謝宜安、溫智儀、吳億偉、洪宏、鄒宛臻、林國峰、余亭薇共7位創作者，搶先發表最新作品，並廣邀國內相關出版社、線上寫作平台及影視業者等到場，讓青年作家的作品能有出版與多元跨界發展的可能。

文化部自106年起，辦理青年創作獎助計畫，大力支持青年作家創作，頗受好評，累計至今（112）年已核定獎補助260件申請案，展現出年輕世代豐沛創作能量。結案作品中，已有近50本書籍出版。

這次媒合會邀請才完成創作的7位青年作家，分享創作內容及書寫歷程。謝宜安《可愛的仇人》以台灣日治時期為背景，透過男女戀愛關係，呈現殖民的複雜性；溫智儀《太陽之南，霧中島國》為日治台灣武俠小說，使用語言多元，融合歷史、族群、傳說信仰等元素；吳億偉《實境遊戲秀》以台灣為背景，描寫社會流行的實境節目、實況及直播帶來「集體瘋魔」現象。

洪宏《勇士之路：內本鹿消失的獵人》以「原住民自己書寫自己」的角度書寫布農族和抗日歷史，透過小說的方式呈現原住民自我認同的過程；鄒宛臻《黑鮪魚之歌》以曾經捕撈過黑鮪魚的小琉球漁民為主角，描寫台菲漁業歷史關係、漁民海上生活風俗、東港小琉球漁民信仰等；林國峰《快手澳客》以台灣人澳洲打工經驗，描寫台灣人的移工樣貌，也在各種境遇裡看見異地求生的台灣精神；余亭薇《飼人》為奇幻小說，以人類豢養迷你小人的故事，探究都市中人與寵物的關係。

文化部表示，7位青年創作者透過不同類型小說，寫出對台灣歷史及社會議題的觀察與思辯，展現新世代創作者聲音。後續也將為已出版作品舉行新書發表會，期待透過系列推廣活動，讓青年創作者持續發光。「青年創作獎勵作業要點」每年度於10月1日至31日開放徵件。