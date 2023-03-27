李欣恬／台北報導

戰後第一代畫家何肇衢於3月2日辭世，享耆壽92歲。為表彰其對台灣藝術發展與美術教育的重要貢獻，文化部政務次長王時思26日出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由何肇衢長子何諺甫先生代表受贈。

何肇衢1931年出生於新竹芎林客庄，1952年畢業於台灣省立台北師範學校（現國立台北教育大學）藝術科，同年受聘於北師附小（現國立台北教育大學附設實驗國民小學）擔任美術教師直至退休；任教之餘亦積極創作並參加國內重要美術展覽，包含省展、台陽美展、全省教員美展等，屢獲佳績，包含省展第一名、台陽美展台陽獎等，1961年以青年畫家之姿獲薦成為台陽美術協會會員。

何肇衢多次擔任國內官方美術展覽評審及美術館典藏委員，作品獲國內各大美術館所典藏，且多次受邀辦理個展，展現其不凡的畫藝人生。從其創作中亦能體現客家硬頸精神，2019年獲頒一等客家事務專業獎章。

文化部表示，何肇衢畢生投入美術教育且創作不輟，以畫筆勾勒台灣美術史，美學風貌鮮明獨特，為台灣藝術家重要典範。文化部除深切感念，也將積極保存資深藝術家重要作品及資料，完備台灣美術發展脈絡。