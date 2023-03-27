高雄三民區一所國小舉辦露營活動，卻發生學生遭廠商輔導員罰跪，事後校長道歉並自請處分。高市教育局昨天深夜宣布，即日起更換校長，並指派督學代理職務。

教育局重申，嚴禁不當管教、維護學生權益，除了追究違失校外教學廠商的責任外，昨天深夜也做出決定，即日起更換校長，指派督學代理職務。

該校張姓代理校長25日在廠商說明會上親率校內師生向家長、學生道歉，並自請處分，表示願意負責承擔責任。

該名校長昨天告訴中央社記者，事後查證得知，事發當時是交接的空窗時段，才會發生沒有老師在場的狀況，自己不會迴避責任，而這也是讓學生了解在做錯事後如何處理、面對。

教育局今天清晨發布新聞稿表示，當天活動仍屬教學活動，事發當時，學校人員未能即時掌握狀況、妥善因應，顯有不當，將指派督學代理校長職務，後續將檢討畢業旅行與校外教學等活動作業流程，釐清校方應清楚知道的責任範圍，避免再發生類似事件。

教育局指出，事件後要求研議後續標準作業程序，提醒各校辦理相關活動時，學生營地要有學校老師駐點，包括輪班或其他陪伴方式等。校方務必做到學生在哪裡，老師就應該在哪裡，任何管教措施都要經過學校人員陪同確認。

教育局也重申，將依政府採購法追究廠商履約責任，後續會依學校所提檢討報告檢視相關人員責任並依法究責。教育局也將全面清查學校辦理校外教學廠商，要求廠商服務人員應簽署禁止違反兒童及少年福利與權益保障法規定。（編輯：何宏儒）1120327