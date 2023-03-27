俄羅斯總統普丁宣布將在白俄羅斯部署戰術核子武器。白宮國家安全會議發言人柯比今天表示，美國還沒有看到俄羅斯已經移動任何核武的跡象。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）昨天宣布，俄羅斯將在鄰國與盟友的白俄羅斯部署戰術核武，引發國際組織和烏克蘭同聲譴責。

柯比（John Kirby）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中說：「我們還沒有看到他（指普丁）已經履行此一承諾或是有移動任何核武的跡象。」

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，發生核戰的疑慮升高，專家認為莫斯科很可能以稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。

柯比同時表示，華府「沒有看到他有意在烏克蘭境內使用核武的跡象」。

他強調，美國每天都監控形勢演變，截至目前「沒有會讓我們改變戰略嚇阻態度的情況」。（譯者：何宏儒）1120327