總理辦公室在簡短聲明中說，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「決定解除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）職務」。
葛朗特是尼坦雅胡的右翼聯合黨（Likud）籍國會議員，昨天對尼坦雅胡公開唱反調，呼籲暫停推動司法改革。
他當時表示，越來越多預備軍人加入全國性抗議，這也對正規部隊造成影響而危及國家安全。（譯者：何宏儒）1120327
以色列總理尼坦雅胡今天將國防部長葛朗特開除。葛朗特昨天對尼坦雅胡公開唱反調，呼籲政府暫停推動爭議的司法改革。
總理辦公室在簡短聲明中說，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「決定解除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）職務」。
葛朗特是尼坦雅胡的右翼聯合黨（Likud）籍國會議員，昨天對尼坦雅胡公開唱反調，呼籲暫停推動司法改革。
他當時表示，越來越多預備軍人加入全國性抗議，這也對正規部隊造成影響而危及國家安全。（譯者：何宏儒）1120327
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