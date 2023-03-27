總理辦公室在簡短聲明中說，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「決定解除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）職務」。

葛朗特是尼坦雅胡的右翼聯合黨（Likud）籍國會議員，昨天對尼坦雅胡公開唱反調，呼籲暫停推動司法改革。

他當時表示，越來越多預備軍人加入全國性抗議，這也對正規部隊造成影響而危及國家安全。（譯者：何宏儒）1120327